إيرادات أفلام عيد الأضحى تتجاوز 110 ملايين جنيه.. و«بيت الروبي» في الصدارة

شهد موسم أفلام عيد الأضحى 2023، منافسة شرسة بين 4 أفلام، وهي حسب الترتيب في قائمة الإيرادات اليومية «بيت الروبي، والبعبع، وتاج، ومستر إكس»، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

110 ملايين جنيه إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى حتى الآن

وجاءت إجمالي إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى 2023، في شبابيك التذاكر حتى الآن، نحو 110 ملايين جنيه، حيث شهدت مختلف السينمات في جميع محافظات الجمهورية، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، لمشاهدة أفلام العيد.

بيت الروبي تجاوزت إيراداته 60 مليون جنيه

وحقق فيلم بيت الروبي، أعلى إيرادات خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2023، حيث تجاوزت إجمالي إيراداته 60 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بالسينما، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد، وتأليف محمد الدباح ونهى القماش، إخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث بيت الروبي في إطار لايت كوميدي، من خلال إبراهيم الروبي الذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية خارج نطاق القاهرة، وتتبدل حياته عندما يعود للقاهرة بصحبة شقيقه الصغير إيهاب الروبي، ليتفاجأ أنّه أصبح واحدًا من نجوم السوشيال ميديا.

فيلم تاج يحقق إيرادات 25 مليون جنيه حتى الآن

وحقق فيلم تاج، إيرادات تجاوزت 25 مليون جنيه، حيث جاء في المرتبة الثانية بعد فيلم بيت الروبي، وهو من بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، وساندي، وتأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

وتدور أحداث فيلم تاج بين الأكشن والتشويق والخيال، من خلال شخصية سوبر هيرو يجسدها تامر حسني، والذي يعاني من مشكلات كثيرة بصحبة شقيقه التوأم الذي ينتمي لعالم الأشرار، ويحاول إصلاح ما يفسده، وتحدث مفاجآت لم تكن في الحسبان.

فيلم البعبع يحقق إيرادات 15 مليون جنيه حتى الآن

وجاء فيلم البعبع في المرتبة الثالثة من حيث الإيرادات، بعد فيلم بيت الروبي، حيث تجاوزت حصيلة إيراداته 15 مليون جنيه، وهو من بطولة أمير كرارة، وياسمين صبري، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، والطفل جان رامز، وتيا حاتم، وتأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

وقصة فيلم البعبع تدور أحداثه من خلال شخصية سلطان البعبع الذي يقرر التوبة عن الإجرام، وتحدث له مفاجآت تدور كلها في يوم واحد، تقلب حياته وذلك عندما يلتقي مصادفة بفتاة تسعى للسفر للخارج، وذلك في إطار كوميدي مليئ بالأكشن والتشويق.

مستر إكس يحقق إيرادات 10 مليون جنيه حتى الآن

أما فيلم مستر إكس جاء في المركز الرابع بقائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى، حيث تتجاوز حصيلة إيراداته 10 ملايين جنيه، بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

وتدور أحداث قصة فيلم مستر إكس في إطار لايت كوميدي، من خلال أحمد فهمي الذي يسعى للتفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم، وتحدث له مفاجآت كثيرة عن طريق ضيوف شرف الفيلم.