فيلم بيت الروبي يحقق إيرادات بقيمة 10 ملايين جنيه في 24 ساعة

حقق فيلم بيت الروبي، إيرادات تقدّر بـ10 ملايين و146 ألفا و730 جنيها أمس، لتتجاوز بذلك إجمالي إيراداته 50 مليون جنيه منذ عرضه في السينمات يوم 21 يونيو الماضي، ويتصدّر قائمة الإيرادات اليومية لأفلام عيد الأضحى 2023، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم بيت الروبي الأعلى في موسم عيد الأضحى

ويحتل فيلم بيت الروبي، المركز الأول في إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023، حيث حقق يوم الجمعة الماضي 9 ملايين و393 ألفا و233 جنيها، وجاءت إيراداته يوم الخميس 8 ملايين و554 ألفا و783 جنيها، وحقق يوم الأربعاء 5 ملايين و834 ألفا و812 جنيها.

قصة فيلم بيت الروبي

وتدور أحداث فيلم بيت الروبي، حول إبراهيم الروبي الذي يؤدي دوره كريم عبدالعزيز، الذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية، وتتبدل حياته عندما يعود إلى القاهرة بصحبة شقيقه الصغير إيهاب الروبي، ليتفاجأ أنّه أصبح واحدًا من نجوم السوشيال ميديا، وكل ذلك في إطار لايت كوميدي.

أبطال فيلم بيت الروبي

وفيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.