فيلم بيت الروبي يواصل الصدارة ويحقق 8 ملايين جنيه إيرادات في 24 ساعة

حقق فيلم بيت الروبي، في شباك تذاكر السينما أمس، إيرادات تقدّر بـ8 ملايين و192 ألفا و690 جنيها، وتصدّر قائمة الإيرادات اليومية لأفلام عيد الأضحى 2023، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حيت تجاوزت حصيلة إيراداته 60 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائي يوم 21 يونيو الماضي.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وتصدّر فيلم بيت الروبي، المركز الأول في قائمة أفلام عيد الأضحى 2023، وجاءت إيراداته في شباك تذاكر السينما أيام عيد الأضحى، حيث حقق أول أمس 10 ملايين و146 ألفا و730 جنيها، والجمعة 9 ملايين و393 ألفا و233 جنيها، وجاءت إيرادات يوم الخميس 8 ملايين و554 ألفا و783 جنيها، وحقق يوم الأربعاء 5 ملايين و834 ألفا و812 جنيها.

أبطال فيلم بيت الروبي

وفيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم بيت الروبي

تدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار لايت كوميدي، من خلال إبراهيم الروبي الذي يعيش بصحبة زوجته وطفليه في منطقة ساحلية خارج نطاق القاهرة، وتتبدل حياته عندما يعود للقاهرة بصحبة شقيقه الصغير إيهاب الروبي، ليتفاجأ أنّه أصبح واحدًا من نجوم السوشيال ميديا.