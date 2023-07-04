رابط التقديم لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة.. تعليمات مهمة لأولياء الأمور

أكّدت محافظة القاهرة، مدّ فترة التقديم لرياض الأطفال حتى 15 يوليو على موقع الخدمات التعليمية لمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2023-2024، وتشمل استمارة التقديم لرياض الأطفال بيانات حول اسم الطفل والرقم القومي لولي الأمر والرقم القومي للطفل والنوع وتاريخ الميلاد، السن أول أكتوبر، محافظة الإقامة، العنوان، المحمول، رغبات المدارس، مع إقرار ولى الأمر بأن جميع البيانات التي تمّ استيفائها صحيحة، وسيتمّ تقديم المستندات الدالة على صحة بيانات التقديم، ويتم التقديم على الرابط هنا.

تعليمات مهمة بشأن التقديم

وأضافت محافظة القاهرة أنَّه على ولى الأمر اتباع عدد من التعليمات قبل ملء استمارة التقديم لرياض الأطفال وفق ما أشارت إليه مديرية التربية والتعليم بالعاصمة ومنها ما يلي:

- قبل ملء استمارة التقديم لابد من قراءة الشروط جيداً لمعرفة شروط التقديم لرياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على الموقع الإلكتروني لمحافظة القاهرة من خلال بوابة التعليم الأساسي.

- التسجيل مستمر حتى 15 يوليو الجاري ولن ينظر لأى طلبات بعد هذا الموعد.

- التزام المدارس بعدم قبول ملفات ورقية من ولي الأمر خلال فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول.

خطوات التقديم لرياض الأطفال

وأشارت محافظة القاهرة إلى أنَّ التقديم من خلال ولي الأمر يتمّ ببطاقة الرقم القومي لمحافظة القاهرة على أن يكون محل الإقامة محافظة القاهرة، والتسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة صحيحة، وإذا تمّ القبول على الموقع لابد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها الى المدرسة مع المستندات المطلوبة، وبعدها يتمّ سداد قيمة استمارة طلب التقديم بعد ظهور النتائج وقدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.

وأوضحت أنَّ أي تزوير أو خطأ في البيانات مسئولية ولي الأمر، ومتابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر فقط في المدة المحددة، وسداد المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة خلال مدة 15 يومًا وإلا يعتبر القبول لاغيًا ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

وتابعت أنَّ التسجيل يكون مرة واحدة لمدرسة المستقبل لا تخضع للمربع السكني أو التجريبية ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنًا.