أمهات يقرأن القرآن أمام لجان الثانوية العامة بالدقهلية: «بندعي لأولادنا»

تأتي والدة فارس محمد، برفقة نجلها بشكل مستمر خلال الامتحانات، وتنتظر ابنها أمام لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد أن تطمئن عليه، وتجلس على أحد الأرصفة مرددة الأذكار داعية الله بأن يوفقه وييسر أمره في الامتحانات.

أرافق ابني للاطمئنان عليه

وقالت والدة «فارس»، لـ«الوطن» في فترة الامتحان أرافق نجلي، وأخاف عليه من أي شئ، وتحديدا أصدقاء السوء، فبعد انفصالي عن زوجي أصبحت أبا وأما بالنسبة له، وأحضر كل صباح في الامتحانات وأنتظره حتى يخرج من اللجنة، مؤكدة أنها ترافق نجلها الأكبر أيضًا رغم أنه يدرس في كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، وتقرأ لهما القرآن وتردد الأذكار والورد الصباحي، وتدعو لهما.

وذات السياق تقول والدة الطالب محسن محمد: «أجلس أمام اللجان برفقة المصحف الخاص وأقرأ عددًا من الآيات، وتحديدا سورة يس لأنها تبعث على الهدوء والطمأنينة داخل النفس، وآية كلها بركة، راجية من الله أن يوفق نجلي وكل طلاب الثانوية العامة، بالإضافة إلى خوفي عليه من أي مشكلة قد تحدث معه».

واستلمت لجان امتحانات الثانوية العامة، منذ قليل، صناديق أسئلة والبابل شيت وكتيبات المفاهيم لامتحان الاستاتيكا، الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي، شعبة علمي رياضة، وفقًا للجداول المعتمدة والمعلنة رسميا من وزارة التربية والتعليم.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، توزيع أوراق البابل شيت وأوراق إجابة الأسئلة المقالية الخاصة بمادة الاستاتيكا علي الطلاب قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، لكتابة البيانات الخاصة بالطلاب وتظليل أرقام الجلوس، فضلا عن فتح اللجان الامتحانية في الساعة الثامنة وربع صباحا للانتهاء من إجراءات التفتيش مبكرا.