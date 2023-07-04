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عاجل.. «التعليم» تحقق في مزاعم تداول أسئلة الاستاتيكا للثانوية العامة

كتب:

أميرة فكري
10:10 ص | الثلاثاء 04 يوليو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قال مصدر مسؤول في فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، والمكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة، إنّ الغرفة تتبع الصور المتداولة عبر صفحات الغش، المزعوم أنّها لامتحان الاستاتيكا، الذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة علمي رياضة الآن في لجان الامتحانات.

عمليات التعليم تتحقق

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال تحقق غرفة التعليم من صحة الأسئلة المتداولة المزعومة لامتحان الاستاتيكا للثانوية العامة، سيتمّ ضبط الطلاب المسؤولين عن تصوير ورق الأسئلة ونشرها عبر صفحات الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقًا لقانون الإخلال بالامتحانات.  

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بقلم أميرة فكري