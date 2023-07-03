بعد مرور 10سنوات على 30 يونيو.. إنجازات شهدها قطاع التعليم

استعرض برنامج غرفة الأخبار بقناة إكسترا نيوز، تقريرًا يتناول أوجه التطوير الذي شهده قطاع التعليم خلال السنوات الـ10 الماضية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

إنجازات عديدة في قطاع التعليم

وأوضح التقرير، أنه على مدار 10 سنوات، شهد قطاع التعليم إنجازات عديدة بمرحلة ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، وأيضًا في كل أنواعه العام والخاص والفني والتكنولوجي والدولي، اتساقًا مع خطوات الدولة تجاه التنمية والتطور.

وهناك أرقام وإحصائيات تبين التطورات الملحوظة تجاه دعم منظومة التعليم بكل مراحله، فالإنفاق على قطاع التعليم شهد طفرة ملحوظة، إذ جرى إنفاق مبلغ 48 مليار و600 مليون جنيه بين عامي 2022 و2023، ليصل إجمالي الإنفاق إلى 305 مليارات و200 مليون جنيه.

ارتفاع بناء الفصول وتقليل الكثافة بها

ولفت إلى أنه في قطاع التعليم ما قبل الجامعي، ارتفع بناء الفصول والمدارس في الأماكن المفتقرة للتعليم، وجرى تقليل الكثافة بالفصول، أما في القطاع الفني، تبنت الدولة استراتيجية جديدة لتطوير التعليم الفني، وهي الارتقاء بمستوى الخريجين منه ووجودهم في سوق العمل.

ارتفاع أعداد الجامعات الحكومية

وتابع التقرير أن أعداد الجامعات الحكومية ارتفعت، إذ جرى بناء عدة جامعات بالأقصر وشمال سيناء ومطروح لتكافئ توزيع الجامعات، وجرى استحداث 271 برنامجا جديدا لاحتياجات سوق العمل: «تضاعف عدد الجامعات الخاصة والمعاهد، وأُنشئت عدة أفرع لجامعات دولية، وقد أولت الدولة دعما خاصا للابتكار، إذ جرى تخصيص 15 حاضنة أعمال ومشاريع في مجالات مختلفة وعديدة».