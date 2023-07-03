رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عمرو مصطفى: كسبت بلدي والتاريخ بالأغاني الوطنية.. و«يا مصريين» مهدت لـ«30 يونيو»

كتب:

شريف سليمان
11:19 م | الإثنين 03 يوليو 2023
الفنان عمرو مصطفى

الفنان عمرو مصطفى

تحدث الفنان عمرو مصطفى، عن نجاح الأغاني الوطنية التي شارك فيها خلال السنوات الماضية، بمناسبة مرور 10 عوام على نجاح ثورة الثلاثين من يونيو: «كل الأغاني دي كانت طالعة من القلب، الدكتور مدحت العدل وأيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وتامر حسين، كل هذه المجموعة شاركت معي في هذا النجاح».

وأضاف «مصطفى»، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، أنّ السنوات الماضية كانت صعبة للغاية، بداية من أحداث يناير 2011: «بعض الفنانين ضحوا كثيرا، وشاركت في هذه الأحداث وكنت أعبر عن رأيي، لكني أكثر واحد كسبت، أنا كسبت بلدي وكسبت تاريخ، والتاريخ مش هيتعاد تاني، والأطفال لما بيغنوا علمونا في مدرستنا بالنسبة لي أكبر نجاح في العالم».

وتابع الفنان: «غنيت للإمارات أيضا، والأغنية أصبحت تتردد كثيرا في المدارس، نعلم الأطفال الوطنية، كما لحنت أغنية يا مصريين إيه جرالنا إيه، وكان ذلك قبل ثورة 30 يونيو بـ3 شهور، كنت أجهز للثورة».

اقرأ المزيد:

عمرو مصطفى ضيف إيمان الحصري في «مساء dmc» الليلة

عمرو سلامة يكشف عن آخر صورة للراحل مصطفى درويش من كواليس «شماريخ»

عمرو مصطفى: لدينا مبدعون قادرون على إنتاج الفن الراقي  

عمرو مصطفى يرفع علم مصر خلال تكريمه من جمعية المؤلفين والملحنين بفرنسا

عمرو مصطفى ينشر صورة أول مطرب بالذكاء الاصطناعي: انتظروه قريبا

عمرو مصطفى: لن أقدم أعمالا فنية تخص كوكب الشرق إلا بعد الاتفاق مع أسرتها

حفيدة شقيقة أم كلثوم تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الملحن عمرو مصطفى
بقلم شريف سليمان