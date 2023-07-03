عمرو مصطفى: كسبت بلدي والتاريخ بالأغاني الوطنية.. و«يا مصريين» مهدت لـ«30 يونيو»

تحدث الفنان عمرو مصطفى، عن نجاح الأغاني الوطنية التي شارك فيها خلال السنوات الماضية، بمناسبة مرور 10 عوام على نجاح ثورة الثلاثين من يونيو: «كل الأغاني دي كانت طالعة من القلب، الدكتور مدحت العدل وأيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وتامر حسين، كل هذه المجموعة شاركت معي في هذا النجاح».

وأضاف «مصطفى»، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، أنّ السنوات الماضية كانت صعبة للغاية، بداية من أحداث يناير 2011: «بعض الفنانين ضحوا كثيرا، وشاركت في هذه الأحداث وكنت أعبر عن رأيي، لكني أكثر واحد كسبت، أنا كسبت بلدي وكسبت تاريخ، والتاريخ مش هيتعاد تاني، والأطفال لما بيغنوا علمونا في مدرستنا بالنسبة لي أكبر نجاح في العالم».

وتابع الفنان: «غنيت للإمارات أيضا، والأغنية أصبحت تتردد كثيرا في المدارس، نعلم الأطفال الوطنية، كما لحنت أغنية يا مصريين إيه جرالنا إيه، وكان ذلك قبل ثورة 30 يونيو بـ3 شهور، كنت أجهز للثورة».