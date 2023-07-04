بعد دخولها تصنيف «تايمز».. نائب رئيس جامعة دمياط: نعمل وفق خطة ممنهجة

علق الدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس جامعة دمياط لشؤون الدراسات العليا والبحوث، على حصول الجامعة على المركز 150 في تصنيف «تايمز» البريطاني للجامعات حديثة النشأة.

وقال «المتولي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي: «أقدم الشكر للقيادات السياسية، بداية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي السابق والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الحالي».

العمل وفق خطة ممنهجة

وأضاف: «نعمل وفقا لخطة ممنهجة منذ أكثر من 5 سنوات اعتمدت على مجموعة من المحاور حتى نظهر في تصنيف تايمز، واعتمدنا على عدة أمور، مثل رفع حافز النشر العلمي في الجامعة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم».

المعامل البحثية في جامعة دمياط

وتابع: «اهتممنا بالمعامل البحثية في الجامعة، سواء كليات الجامعة القديمة، بواقع 8 كليات، وفي الفترة الأخيرة، تمّ إنشاء 6 كليات جدد، وعملنا على محوري الكليات الجديدة التي نقدم لها أفضل المعامل البحثية، ونعمل على تطوير الكليات القديمة، وتم وضع خطة لتطويرها، على سبيل المثال، تمّ تخصيص كلية العلوم بجامعة دمياط 33 ملايين جنيه للمعامل البحثية، وفي آخر عامين، تم تخصيص 50 مليون جنيه لكلية الزراعة، و40 مليون جنيه لكلية الحاسبات والمعلومات».