تعرف على عدد إجازات شهر يوليو 2023.. يومان فقط

عاد الموظفون إلى العمل في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، بعد اجازة استمرت 7 ايام متتالية بمناسبة عيد الأضحي المبارك، وعلى الرغم من انتهاء الأجازة اليوم، إلا أنّ هناك تساؤلا بين المواطنين لمعرفة موعد الإجازة القادمة، أو إجازات شهر يوليو 2023، خاصة للراغبين للسفر خارج القاهرة.

إجازات شهر يوليو 2023

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، التي كانت من أطول إجازات عام 2023، تستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي، لجميع قرائها ومتابعيها، الراغبين في التحضير للسفر خارج القاهرة، عدد أيام إجازات شهر يوليو 2023، والتي جاءت وفقا لأجندة الحكومة الرسمية، يومين فقط طوال الشهر، إضافة إلى الإجازات الأسبوعية كما يلي.

- إجازة رأس السنة الهجرية، وتكون يوم الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو، وتوافق الأحد 23 يوليو.

آخر أيام الإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2023

وعن آخر الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023، وفقا للأجندة الحكومة المصرية، فهي يومين فقط، في شهري أكتوبر وسبتمبر، كما يلي.

- إجازة المولد النبوي الشريف، الأربعاء 27 سبتمبر.

- إجازة 6 أكتوبر 1973.