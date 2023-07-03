بعد عيد الأضحى.. تعرف على الإجازات المتبقية في عام 2023

بعد إجازة استمرت 7 أيام متتالية بمناسبة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو، يعود العاملون في الجهاز الإداري للدولة إلى أعمالهم، غدا الثلاثاء، في جميع الوزارات والمحافظات والهيئات الاقتصادية والاستثمارية.

ومع انتهاء إجازة عيد الأضحى، التي كانت تعتبر الأطول في إجازات عام 2023، تستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي، آخر أيام الإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2023، وهي متفرقة طوال الـ5 أشهر المتبقية من العام الجاري.

الإجازات المتبقية في 2023

أما عن آخر أيام الإجازات الرسمية في عام 2023، وفقا لأجندة الحكومة الرسمية، فتبلغ 4 أيام فقط، خلال الخمس أشهر الأخيرة من العام، وجاءت كالتالي:

- إجازة رأس السنة الهجرية الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة 23 يوليو، وتوافق يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف، الأربعاء 27 سبتمبر.

- إجازة 6 أكتوبر 1973.

موعد عودة العمل بالبنوك بعد انتهاء إجازة العيد

وفي سياق آخر، يجرى غدا الثلاثاء استئناف العمل في البنوك، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتزامنت مواعيد الإجازة مع إجازة الجهاز الإداري بالدولة والوزارات والهيئات الاستثمارية والاقتصادية بالدولة المصرية.