دعاء لشفاء الأب.. اللهم رد عليه صحته وعافيته وعافه يا رب

الدعاء من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، خاصة في الأزمات التي يتعرض لها الإنسان في حياته، ومن بين هذه الأزمات الحالات المرضية لأحد أفراد العائلة، وعادة ما يريد الأبناء الدعاء لأبيهم في مرضه آملين في شفاءه، وذلك من خلال صيغ مختلفة يمكن أن تكون دعاء لشفاء الأب.

دعاء لشفاء الأب.. لا توجد صيغة محددة

لا توجد صيغة محددة وردت في الدعاء لشفاء الأب من المرض، ولكن هناك العديد من الأدعية التي يمكن أن يستخدمها الإنسان من أجل الدعاء بها لأبيه المريض، آملا في أن يرفع الله سبحانه وتعالى، عنه المرض.

اللهم اشف أبي

ومن الأدعية التي يمكن أن يرددها الإنسان كـ دعاء لشفاء الأب، أن يقول: «اللهم اشف أبي شفاءً لا يغادر سقما ورد عليه صحته وعافيته وعافه يا رب، واجعل مرضه وكل ألم يشعر به تكفيرا عن سيئاته ورفعا لدرجته يا رب».

صيغ أخرى يمكن أن تكون دعاء لشفاء الأب

كما يمكن أن يقول الابن أيضا في دعائه لشفاء والده: «اللهُم يا واسع العطاء، ويا مُنزل الشفاء، ويا رافع البلاء، ويا مُجيب الدعاء، اشفِ أبي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك».

ويمكن القول أيضًا: «اللهم أنزل شفاءك لمن مسّه الضر واجبر من أنهكه الوجع وأهلكه التعب، اللهم اشفِ أبي وكل مريض على فراشه يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت يا رب».

ويمكن أن يقول أيضًا: «اللهم يا حيُ يا قيومُ اشفِ أبي بشفائك، وداوي أبي بدوائك، وعافي أبي بعافيتك من بلائك واشفِ جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين».