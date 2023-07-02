دعاء الرجوع من الحج.. اللهم تقبل منهم صالح الأعمال وردهم لذويهم سالمين

بعد انقضاء موسم الحج، بدأت التساؤلات عن دعاء الرجوع من الحج بعد العودة إلى أوطانهم وسط احتفالات الأهل والأصدقاء بعودتهم سالمين.

دعاء الرجوع من الحج

وحول دعاء الرجوع من الحج، أكد الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أنّه قد ورد عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أنّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنَ حَجٍّ، أَوِ عُمْرَةٍ وَغَزْوَةٍ، يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ، والحمد لله رب العالمين.

وبخصوص دعاء الرجوع من الحج، أوضح الأطرش أنّه يجب على المسلم ألا ينقطع عن الصلاة والتقرب من الله عز وجل من خلال فعل الأعمال الصالحة وقراءة القرآن وذكر الله عزوجل، وتستعرض «الوطن» بعض الأدعية يجوز للمسلم ترديدها، كما يلي.

- اللهم تقبل منا ومن حجاج بيتك الحرام صالح الأعمال وردهم لذويهم سالمين غانمين.

- اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام من كل سوء ومكروه اللهم اكتب لهم حجًا مبرورًا وسعيا مشكورًا اللهم اعنهم على الحج ويسره لهم اللهم تقبل منهم واغفر لهم.

- اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام وتقبل عبادتهم وأعنهم على طاعتك واشف مرضاهم وأعدهم إلى أهليهم سالمين غانمين.

- اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم تقبل حجهم واغفر لهم وارحمهم واعيدهم إلى ذويهم سالمين غانمين يا ارحم الراحمين.