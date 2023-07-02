دعاء للطلاب في الامتحانات.. اللهم ارزقهم الحكمة والعلم النافع

مع بدء امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية، للثانوية العامة، يبحث كثير من أولياء الأمور عن دعاء للطلاب في الامتحانات وذلك للتقرب من الله عز وجل بهدف التيسير على الأبناء.

ويمكن ترديد دعاء للطلاب في الامتحانات، تستعرضها «الوطن» على سبيل المثال، يجوز لأولياء الأمور والأبناء ترديدها، ومنها:

- اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميعٌ مُجيبٌ.

- اللهم يا معلم موسى- عليه السلام- علمهم، ويا مفهم سليمان- عليه السلام- فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب.

- اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزين أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية.

- اللهم عافهم في أبدانهم ظاهرًا وباطنًا، واحفظهم من كل سوءٍ ومكروهٍ، وعافهم في أنفسهم ودينهم ودنياهم وأخلاقهم، وارزقهم عيشًا قارًّا ورزقًا دارًّا، اللهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

- اللهم مُن علي ببقاء أولادي، وبإصلاحهم لي، وبإمتاعي بهم، وامدد في أعمارهم مع الصحة والعافية في طاعتك ورضاك.

أدعية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية

ويستمر الحديث عن دعاء للطلاب في الامتحانات ويجوز ترديد هذه الأدعية أيضا:

- الحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين.

- يارب كن معي فإنّي فقير إليك ضعيف من دونك ولا حول لي ولا قوة إلا بك.

- اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته.

- اللهم سهل عليّ ما صعب حفظه ويسر لي ما استغلق فهمه واجعل هذا العلم حجة لي لا عليّ.

- اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين، اللهم لك الحمد يا من علم الملائكة المقربين، اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين، اللهم لك الحمد يا من علّم الأولياء والصالحين، اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبًا غير بعيد ويا شاهدًا غير غائب ويا غالبًا غير مغلوب صلِ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأميّ وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا.

- اللهم يا من قلت وقولك الحق (وَعَلَّمناهُ مِن لَدُنّا عِلمًا)، ارزقني من لدنك علمًا يقربني إليك، اللهم يا من قلت وقولك الحق (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ)، اجعلني من عبادك المتقين، وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علمًا وعملًا وفقهًا وإخلاصًا في الدين.