«التنمية المحلية»: رفع 17 مليون طن مخلفات من المجاري المائية بتكلفة مليار جنيه

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة أعطت أولوية قصوى لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة، خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وحتى 30 يونيو2023، وخاصة بالمناطق التي تطل على نهر النيل والترع الرئيسية والمصارف والترع الجاري تبطينها، لمنع وصول المخلفات إلى المجاري المائية للحفاظ على الثروة المائية من التلوث.

تطهير المجارى المائية

وكشف وزير التنمية المحلية، عن جهود وزارة التنمية المحلية خلال فترة الـ9 سنوات الماضية لإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية في المحافظات.

وأضاف أن الوزارة نجحت في إزالة حوالى 17.025 مليون طن من مخلفات الترع والمصارف حتى الآن، وذلك بتكلفة قدرها 1.012مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه جرى إلزام الجهات الإدارية المختصة بإزالة ونقل نواتج التكريك والمخلفات التي تستخرجها الجهات المختصة بوزارة الموارد المائية والري من المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية والأماكن المخصصة لها، والتخلص منها بشكل آمن حتى لا يتم إلقاؤها مرة أخرى داخل المصارف، وجرى تكليف الجهة الإدارية المختصة بتحديد الاعتمادات المالية المطلوب تخصيصها لهذا الغرض في خطتها المحلية السنوية.

التخلص من المخلفات

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الوزارة مستمرة في بذل المزيد من الجهد للتخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمجاري المائية، حيث من المخطط أنه يجرى رفع خلال هذا العام 8,5 مليون طن من نواتج تطهير الترع والمصارف، بتكلفة 600 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه جرى عقد مؤتمر بحضور وزراء البيئة والموارد المائية والري لاستمرار التعاون بين وزارتي التنمية والمحلية والري في مجال التخلص الآمن من نواتج تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية ورفع المخلفات ونواتج التطهير.

ولفت «آمنة»، إلى نجاح النموذج الذي تم تطبيقه في مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، والذى اعتمد على عمل منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف، وإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية بالمحافظات، واتخاذه كنموذج دعم للمبادرات الشبابية في هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف، وتمت إضافة مراكز دمنهور وكفر الدوار وأبوحمص وشبراخيت بالمحافظة لتنفيذ نموذج مركز ايتاى البارود بها، على أن يعمم بعد ذلك في مراكز وقرى المحافظة.

تبطين الترع

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه جرى بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين في القرى للمحافظة على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ تأهيل وتبطين الترع، لافتا إلى الدور المهم التي قامت به الجمعيات الأهلية التي تعمل فى مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة فى المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظة كنموذج ودعم المبادرات الشبابية في هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير.

وبشأن تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات وإنشاء مجازر جديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث وعلى صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة، وذلك من خلال رفع كفاءة المجازر من حيث الحالة الإنشائية واستخدام أحدث التكنولوجيا، لتكون المجازر على أحدث طراز وتحقق الأهداف المطلوبة.

استعرض اللواء هشام آمنة، الإنجازات التي حققتها وزارة التنمية المحلية في هذا الصدد، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد 147 مجزرًا لرفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيه، وجرى الانتهاء في المرحلة الأولى من تطوير ورفع كفاءة عدد 42 مجزرا حكوميا بتكلفة 1.5 مليار جنيه، متضمنة نهو عدد 2 مجزر بالكامل وهى جاهزة للتشغيل بمحافظتي البحيرة والبحر الاحمر، بالإضافة إلى تنفيذ مجزر لوجيستي جديد بمحافظة دمياط.

وأشار إلى أن المستهدف تنفيذه خلال العامين القادمين 52 مجزرا بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وذلك لتحقيق التكامل في توفير احتياجات المجتمع المدني والحفاظ على سلامة النظم البيئية وإنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة تحقيقًا للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن، وتوفير فرص عمل للحد من مشكلة البطالة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه جار التفاوض مع إحدى الشركات بشأن إدارة وتشغيل المجازر التي جرى إنهاءها، والتي وقع الاختيار عليها من قبل إعلان إبداء الاهتمام، الذي أعلن عنه على الموقع الرسمي للوزارة والمحافظات للشركات للتقدم لإدارة وتشغيل وصيانة المجازر.