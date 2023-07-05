تهدف خدمة «رفيق مسن» التى أتاحتها وزارة التضامن الاجتماعى، للحفاظ على الترابط والتماسك الأسري، من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل أسرته، وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية للمسن، من خلال تدريب 150 شابا وفتاة على رعاية كبار السن، وقد تم تخريج الدفعة الأولى من رفقاء المسنين وعددهم 50 شابا وفتاة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات التقديم في خدمة «رفيق مسن» التابعة لـ «التضامن» داخل 4 محافظات، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى.

خطوات التقديم في خدمة «رفيق مسن» التابعة لـ «التضامن» داخل 4 محافظات

1- الحصول على التدريب علي يد متخصصين نظرياً وعملياً في المجالات التالية: «العلاج الطبيعي والرياضة للمسنينقياس العلامات الحيوية للمسن والاسعافات الأولية، ديناميكية تحريك المسن، اجهزة الجسم والأمراض الشائعة، تغذية المسن، الرعاية النفسية والاجتماعية للمسن.

- خدمة رفيق المسن (بمقابل مادي) لرعاية المسنين داخل منازلهم داخل 4 محافظات مستهدفة: «القاهرة- الجيزة- القليوبية- الإسكندرية».

إرسال الإستمارة عبر البريد الإلكتروني أو تقديمها يدوياً بمقر وزارة التضامن

- ملء استمارة طلب خدمة رفيق المسن الموجودة بموقع وزارة التضامن الاجتماعى.

- إرسال الإستمارة عبر البريد الإلكتروني care@moss.gov.eg مع توضيح موضوع الرساله باسم «رفيق المسن».

- تقديم الإستمارة يدوياً بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

ويذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى، تتيح عدد كبير من الخدمات الإلكترونية، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، لخدمة المواطنين، من خلال إتباع عدد من الخطوات البسيطة.