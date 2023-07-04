مندوب فلسطين: نطالب بإنصاف شعبنا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي منذ 75 عاما

قال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إنّه على مدار 75 عاما، نطالب بإنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، متابعا أنّ هذه فرصة تاريخية حقيقية يجب أن نستثمرها ونغتنمها في إطار وصم الاحتلال الإسرائيلي بأنّه احتلال غير قانوني أسس لاستعمار مستمر.

وأضاف خلال اجتماع طارئ عقد في جامعة الدول العربية، اليوم، لبحث العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين وسقوط عدد من الشهداء والجرحى، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: «نكرر باسم مجلس جامعة الدول العربية، أقرت القمة العربية قرارات تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها كما فعلت في أماكن أخرى حول العالم والعمل بجد وسرعة على إنجاز التحقيق الجنائي الذي فتحته قبل أكثر من عامين في جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني».