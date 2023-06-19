علي جمعة: إتقان الشيخ الشعراوي لحفظ القرآن أهم أدوات نجاحه

قال الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشيخ محمد متولي الشعراوي، رحمه الله، أرسله والده منذ صغره إلى الكتاب فحفظ القرآن حفظا متقنا، وهذه أولى علامات النجاح.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج مع الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «الشيخ كده أصبح معه أداة، وهي حفظ القرآن الكريم، كتاب الله في صدرك في حفظك يستطيع أن يتلوه تعبدا وتأملا وتفكرا وتطبيقا والقرآن فيه حاجة غريبة جدا وهو إنك تحمل عليه العلم، يعني أنا عايز أبقى متبحر أوي في النحو، وحافظ القرآن أقوم أعرف أحمل عليه النحو كله، أنا يعني عايز أبقى متمكن كده في الصرف، كنا نقول يا مولانا لو عصروك كده هتنزل صرف».