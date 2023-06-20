150 فنانا مصريا وعربيا يتنافسون في رسم بورتريهات الشيخ الشعراوي

ينظم الملتقى العربى لرواد الكاريكاتير، برئاسة الفنان عماد جمعه، معرض ملتقى الإمام الشيخ الشعراوى والوحدة الوطنية، الذي يفتتحه الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا فى السابعة مساء الأربعاء ٢١ يونيو بقاعة صلاح طاهر، وتستمر فاعلياته حتى الإثنين ٢٦ يونيو الجاري.

١٥٠ فنانا مصريا وعربيا فى معرض إمام الدعاة

يتناول الملتقى محورين، الأول الإحتفاء بإمام الدعاة فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى بمناسبة مرور 25 عاما على رحيله، والثانى الوحدة الوطنية ويستهدف إعلاء قيمة التآخى والتسامح والترابط.

ويشارك فى المعرض قرابة 150 مصريا وعربيا من كبار الفنانين، بينهم وجيه يسي ومجموعة من شباب الفنانين، ويعرضون بورتريهات بأساليب فريدة مثل الحفر على الجلد أو الموزاييك والرسم على النسيج للشيخ الشعراوي بالإضافة لألوان الزيت والأكريلك والألوان المائية والفحم والرصاص.