سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في البنوك.. استقرار متواصل

يسجل سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في البنوك ثبات تلك الهدوء المستمر منذ فترة طويلة ليسجل الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري سعر الشراء 99.39 جنيه، والبيع 100.39 جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في البنوك والتي جاء كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

- يبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 99.84 جنيه للشراء، و100.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.84 جنيه بالنسبة للشراء، وسعر البيع 100.8 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

- يسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي 99.84 جنيه للشراء داخل بنك القاهرة و100.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

- كما يسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار 100.6 جنيه للشراء وذلك في البنك المركزي المصري أما سعر البيع يبلغ 101 جنيه.

سعر الدينار الكويت اليوم في البنوك

- فيما يسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي 97.30 جنيه للشراء، و101 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 97.05 جنيه للشراء، و100.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

- وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، 95.51 جنيه للشراء، و البيع يسجل 102.98 جنيه.