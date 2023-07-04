«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 120 فلسطينيا من جنين

قالت ولاء السالمين، مراسلة قناة الإخبارية، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اليوم اقتحام مخيم جنين، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان على جنين إلى 10 شهداء بعد العثور على جثمان صباح اليوم، إضافة إلى 100 جريح بينهم 20 في حالة خطرة.

وأضافت «السالمين»، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة القاهرة الإخبارية: «الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية بين الحين والآخر، ويقول إنّه يستهدف فيها المقاومين الفلسطينيين، كما أنّ هناك جرافات في محيط المخيم وتواصل استهداف منازل المواطنين».

وتابعت أنّه في ليلة أمس، تم إرغام مئات المواطنين في المخيم على ترك منازلهم، حيث تتم إعادة مشاهد التهجير القسري بعامي 1948 و1967، كما شهدت عدة منازل اقتحامات من قوات الاحتلال.

وقالت مصادر إسرائيلية إعلامية، إنّ نحو 120 فلسطينيا تم اعتقالهم من مخيم جنين، ومن أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ليلة أمس، وجرى اعتقال 9 فلسطينيين، وتواصل قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة للمنازل، وأحدثت ثقوبا في جدران بعض المنازل واخترقت هذه الثقوب وانتقلت من منزل إلى آخر.