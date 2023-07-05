حبس المتهمين بسرقة سيارة ومعدات التشجير بالنزهة ومنشأة ناصر 

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، بحبس مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مجموعة من أدوات التشجير الخاصة بالحدائق من داخل منطقة المقابر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل ضبط المتهمين

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة منشأة ناصر من ضبط أحد الأشخاص عقب قيامه بسرقة مجموعة من أدوات التشجير الخاصة بالحدائق من داخل منطقة المقابر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «التسلق»، وأقر بتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى «عميلين سيئي النية» مقابل مبلغ مالى «أمكن ضبطهما» وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها.

العقوبة القانونية

قال المحامي أحمد حسن الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنّ المادة 72 من القانون رقم 181 لسنة 2016 في شأن حماية المستهلك، على أنّه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر كما نصت المادة على أنه إذا رأت المحكمة تطبيق حكم المادة (17) من قانون العقوبات فلا يجوز في هذه الحالة النزول بالعقوبة المُقيدة للحرية عن الحبس لمدة سنة واحدة.