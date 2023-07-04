نتيجة الدبلومات الفنية الثانوية الصناعية 2023 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم، إتاحة رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الثانوية الصناعية برقم الجلوس، وذلك بمجرد إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 واعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، غدًا وفقا لمصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الثانوية الصناعية برقم الجلوس

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النتيجة يتم مراجعتها والإعلان عنها بعد انتهاء كنترولات الدبلومات الفنية منها، ثم اعتمادها من قبل الوزير ونائبه، لافتا الى أن وزير التربية والتعليم سيقوم بتهنئة الطلاب على تفوقهم وتكريمهم.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الثانوية الصناعية برقم الجلوس

وعن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الثانوية الصناعية برقم الجلوس، أشار المصدر إلى أنه فور إتاحته يقوم الطلب بإدخال رقم الجلوس وعلى الفور يمكن معرفة تخصصه لجميع الأنظمة «السنوات الثلاث، وإعداد مهني، والسنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية» للحصول عليها.