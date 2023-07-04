تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 في محافظة سوهاج

بدأت مدراس الثانوي العام والفني في سوهاج، في استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي، اليوم الثلاثاء، وتستمر لنهاية شهر يوليو الجاري، وفق قواعد وشروط تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة سوهاج.

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة سوهاج

تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة سوهاج، حددته مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج؛ وفقا لبيان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لتنسيق الثانوية العامة والثانوية الفنية بالمحافظة، والذي يختلف من مدرسة لأخرى ومن مدارس الفتيات لمدارس البنين، وفقا لعدد الطلاب وكثافة الفصول، فضلا عن خضوعه للتوزيع الجغرافي.

خريطة مدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة سوهاج

وتنشر «الوطن» تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة سوهاج، وفقا لتربية وتعليم سوهاج على النحو التالي:

- تنسيق مدرسة سوهاج المعمارية للبنين 180 درجة نظام 3 سنوات.

- تنسيق مدرسة سوهاج الميكانيكية العسكرية للبنين 200 درجة نظام 3 سنوات.

- تنسيق مدرسة سوهاج الصناعية للبنات 200 درجة نظام 3 سنوات.

- تنسيق مدرسة نجع الدير الصناعية للبنين 160 درجة نظام 3سنوات.

- تنسيق مدرسة عرابة أبوالدهب الصناعية للبنين 155 درجة نظام 3سنوات.

- تنسيق مدرسة جرجا الفنية المتقدمة نظام 5 سنوات 190 درجة.

- تنسيق مدرسة أخميم الصناعية للبنات: 190 درجة نظام 3 سنوات.

- تنسيق مدرسة الصوامعة شرق الصناعية للبنين 180 درجة نظام 3 سنوات.

- تنسيق مدرسة النسجية بنات بحي الكوثر 155 درجة 3 سنوات.

- تنسيق مدرسة المنشأة الصناعية للبنين 190 درجة نظام 3 سنوات.

- تنسيق مدرسة المنشأة الصناعية للبنات 180 درجة نظام 3 سنوات.

- تنسيق مدرسة الد َناقلة الصناعية المشتركة 165 درجة نظام 3 سنوات.

- تنسيق الثانوي التجاري للبنين 190 درجة لمختلف مراكز المحافظة مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

- تنسيق الثانوي التجاري للبنات 160 درجة بمختلف مدارس سوهاج.

- تنسيق مدرسة سوهاج الفندقية السياحية نظام 5 سنوات 200 درجة.

- تنسيق مدرسة طهطا الفندقية السياحية 200 درجة.

- تنسيق مدرسة البلينا الفندقية السياحية المشتركة نظام 5 سنوات.