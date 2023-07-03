فيلم مستر إكس يحقق 1.6 مليون جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

حقق فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأحد تقدر بمليون و640 ألفا و29 جنيها، ليحتل بذلك المركز الرابع في قائمة أفلام عيد الأضحى، التي يتصدرها فيلم بيت الروبي بإيرادات كسرت حاجز 8 ملايين جنيه أمس، والبعبع وتاج بإيرادات أكثر من 3 ملايين جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي

تتجاوز حصيلة إيرادات فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، منذ انطلاق عرضه بالسينما يوم 27 يونيو من الشهر الماضي حاجز الـ9 ملايين جنيه، حيث حقق يوم الثلاثاء الماضي في أول يوم عرض 624 ألفا و784 جنيها، وجاءت إيراداته يوم الأربعاء مليون و752 ألفا و66 جنيها، وحقق يوم الخميس إيرادات 2 مليون و357 ألفا و498 جنيها، وجاءت إيرادات الجمعة بـ2 مليون و335 ألفا و25 جنيها، وحقق أول أمس السبت إيرادات تقدر بـ2 مليون و173 ألفا و138 جنيها.

قصة فيلم مستر إكس

وتدور أحداث قصة فيلم مستر إكس في إطار لايت كوميدي، من خلال أحمد فهمي الذي يسعى للتفريق بين الأزواج وتطليقهم من زوجاتهم، وتحدث له مفاجآت كثيرة عن طريق ضيوف شرف الفيلم.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، بيومي فؤاد، ومحمد أنور، وأوس أوس، ورحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أكرم حسني ومجدي عبدالغني، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.