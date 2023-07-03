المخرج أحمد عبدالوهاب: ضيوف الشرف بـ«مستر إكس» أضافوا للفيلم.. وتوقعت نجاح «اختياراتي»

نجاح كبير حققه المخرج أحمد عبدالوهاب بفيلمه الجديد «مستر إكس» الذى يُعد ثانى تجاربه الإخراجية بعد فيلم «بعد الشر» الذى جمعه بالفنان على ربيع، وعُرض فى موسم عيد الفطر الماضى.

وكشف «عبدالوهاب» عن الخطوط الدرامية العامة لفيلم «مستر إكس» فى تصريحاته لـ«الوطن» قائلاً: «نناقش العلاقة بين الرجل والمرأة ولكن بطريقة كوميدية، وأود أن أشيد بالسيناريو الذى كُتب بشكل أكثر من رائع، وكان للفنان أحمد فهمى إسهامات بارزة أثناء كتابة الفيلم».

وتوجه مخرج «مستر إكس» بالشكر لكل ضيوف الشرف الذين شاركوا بالفيلم، مؤكداً أن وجودهم شكَّل إضافة قوية لتجربته السينمائية الجديدة، حيث ظهر عدد كبير من النجوم، أبرزهم أكرم حسنى، وبيج رامى، والإعلامى إبراهيم فايق، ومجدى عبدالغنى، وجمال حمزة، نجم الزمالك السابق وغيرهم.

وكشف أحمد عبدالوهاب عن كواليس أغنية «اختياراتى» للنجم أحمد سعد، والتى طُرحت ضمن أحداث الفيلم وحققت نجاحاً كبيراً، مؤكداً أن فكرتها جاءت بينه وبين المنتج أحمد السبكى وكريم السبكى، ومن ثم تواصلنا مع الشاعرة منة عدلى القيعى، وشرحنا لها أحداث الفيلم وخطوطه الدرامية، وبناء عليه شرعت فى كتابة كلمات الأغنية التى توقعت أنها «هتكسر الدنيا» عند طرحها، وهو ما حدث بالفعل.

وحول رأيه فى التنافس بين أفلام العيد الأربعة المعروضة حالياً بالسينمات، قال: «أتمنى أن يلقى فيلمنا إعجاب الجمهور، والحقيقة أن مستوى باقى الأفلام مبشر للغاية، خاصة أنها تحمل توقيع نجوم كبار فى المهنة، وأعتقد أن هذه الحالة التنافسية تصب فى صالح السينما بشكل عام».

فيلم «مستر إكس» من بطولة أحمد فهمى، وهنا الزاهد، وبيومى فؤاد، ومحمد أنور، و«أوس أوس»، ورحاب الجمل، وكوكبة من النجوم.