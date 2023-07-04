إجابات الجزء الثاني من امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة.. اعرف درجاتك

انتهى طلاب الثانوية العامة شعبة «علمي رياضة»، من أداء امتحان مادة الاستاتيكا، اليوم، ما دفع عدد كبير منهم للتساؤل حول الإجابات الصحيحة للأسئلة الواردة في الامتحان.

وللتعرف على إجابات الأسئلة الصحيحة، والتأكد من مطابقاتها لإجابات طلاب الثانوية العامة داخل الورقة الامتحانية، تنشر «الوطن» إجابات الجزء الثاني من امتحان الاستاتيكا اليوم.

إجابات الجزء الثاني من امتحان الاستاتيكا

توزيع درجات امتحان الاستاتيكا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات وتوزيع درجات امتحان الاستاتيكا لطلاب المرحلة الثانوية على النحو التالي: