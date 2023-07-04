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إجابات الجزء الثاني من امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة.. اعرف درجاتك

كتب:

حسن شحاته
12:37 م | الثلاثاء 04 يوليو 2023
طلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة

انتهى طلاب الثانوية العامة شعبة «علمي رياضة»، من أداء امتحان مادة الاستاتيكا، اليوم، ما دفع عدد كبير منهم للتساؤل حول الإجابات الصحيحة للأسئلة الواردة في الامتحان.

وللتعرف على إجابات الأسئلة الصحيحة، والتأكد من مطابقاتها لإجابات طلاب الثانوية العامة داخل الورقة الامتحانية، تنشر «الوطن» إجابات الجزء الثاني من امتحان الاستاتيكا اليوم.

إجابات الجزء الثاني من امتحان الاستاتيكا

توزيع درجات امتحان الاستاتيكا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات وتوزيع درجات امتحان الاستاتيكا لطلاب المرحلة الثانوية على النحو التالي:

  • 30 درجة المجموع الكلي لامتحان الاستاتيكا للثانوية العامة 2023.
  • 26 درجة للأسئلة الموضوعية مادة الاستاتيكا للثانوية العامة 2023.
  • 4 درجات الأسئلة المقالية مادة الاستاتيكا للثانوية العامة 2023.

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بقلم حسن شحاته