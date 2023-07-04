رئيس وزراء الهند يطالب منظمة شنجهاي بإدانة الدول الداعمة للإرهاب

قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، إن منظمة شنجهاي للتعاون يجب أن تتكاتف لمحاربة الإرهاب، وألا تتردد في إدانة الدول التي تدعم الإرهاب، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وحثّ «مودي» قادة التجمع السياسي والأمني الأورو-آسيوي على العمل من أجل النهوض بأفغانستان، وتقديم مساعدات إنسانية لكابول.

استخدام الأراضي الأفغانية في زعزعة استقرار جوارها

وأضاف في القمة الافتراضية لقادة منظمة شنجهاي للتعاون، أنه يجب ألا يُسمح باستخدام الأراضي الأفغانية في زعزعة استقرار جوارها، ومن بين الدول الأخرى التي حضرت الاجتماع روسيا والصين وباكستان.

وانطلق صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس رؤساء منظمة «شنجهاي» للتعاون عبر تقنية الفيديو برئاسة الهند، وبمشاركة عدد كبير من قادة الدول الكبرى في مقدمتهم روسيا، الصين، الهند، بيلاروسيا، إيران، أوزباكستان، باكستان، بالإضافة إلى ممثلي بعض المنظمات الدولية والأممية.