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بوتين: منظمة شنجهاي ملتزمة ببناء نظام عادل ومتعدد الأقطاب

كتب:

هانى حسن
12:30 م | الثلاثاء 04 يوليو 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع لقادة منظمة شنجهاي للتعاون، اليوم الثلاثاء، إنّ المنظمة ملتزمة بقوة ببناء نظام عادل ومُتعدد الأقطاب، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالات.

وأضاف بوتين، خلال كلمته في الاجتماع، أنّ 80% من التعاملات التجارية بين روسيا والصين تنفذ بالعملتين الروسية والصينية، وأنّ تعاملات موسكو بالروبل مع دول منظمة شنجهاي للتعاون تجاوزت 40%، لافتًا إلى أنّ الزيادة العشوائية لديون الدول المتقدمة تزيد مخاطر حدوث أزمة عالمية جديدة.

وأوضح الرئيس الروسي أن هناك حربًا هجينة تدور ضد روسيا، وأن الشعب الروسي الآن أكثر تضامنًا من أي وقت مضى، مُؤكدًا أنّ موسكو تقاوم بثبات وستواصل مقاومة الضغوط الخارجية والعقوبات، وأنّ الروس واجهوا محاولة التمرد بجبهة موحدة. 

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بقلم هانى حسن