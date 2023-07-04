وصول جثمان علاء عبدالخالق إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة عليه (صور)

وصل جثمان الفنان الراحل علاء عبدالخالق، قبل قليل، إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة عليه، حيث توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ورافق الجثمان الفنان إيهاب توفيق، إذ تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ سنوات طويلة.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على نعي علاء عبدالخالق، أبرزهم حميد الشاعري الذي كتب عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. وفاة أخي وصديق العمر الفنان علاء عبد الخالق.. وجعت قلبي يا علاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكان آخر ظهور لعلاء عبدالخالق، منذ أشهر قليلة ماضية، حيث كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ومن أشهر أعمال الفنان علاء عبدالخالق الغنائية، «قلبي طيارة ورق»، و«بحبك باستمرار»، و«داري».