مستوى امتحان الاستاتيكا اليوم.. تباين الآراء وشكاوى من الجزء المقالي

تباينت آراء الطلاب بشأن مستوى امتحان الاستاتيكا اليوم، الذي أداه الطلاب من الساعة التاسعة صباحا ولمدة ساعتين، داخل لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين.

مستوى امتحان الاستاتيكا اليوم

وأكد طلاب الثانوية العامة شعبة علمي، أنّ الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، وأغلب أسئلته من المفاهيم، عدا بعض الأسئلة المقالية التي تحتاج إلى التفكير ووقت طويل للإجابة على الأسئلة.

وشكا طلاب آخرون من صعوبة امتحان الاستاتيكا، مؤكدين أنّ الامتحان فوق مستوى الطالب المتوسط، ويحتاج إلى وقت أطول للإجابة والمراجعة، كما أنّ هناك شكوى من صعوبة الأسئلة المقالية.

توزيع درجات امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة 2023 ومواصفات الأسئلة، كما يلي.

- مجموع مادة الاستاتيكا: 30 درجة، ويحتوي الامتحان على 20 سؤالًا، وعدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لها 4 درجات.

- عدد الأسئلة الموضوعية لمادة الاستاتيكا 18 سؤالًا بـ26 درجة، وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّه سيتم مراعاة المستويات المعرفية في جميع امتحانات الثانوية العامة.

- 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا.

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) الخميس، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.