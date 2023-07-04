طلاب الثانوية العامة بعد امتحان الاستاتيكا: «عوّض زعل الكيمياء»

أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الاستاتيكا، في محافظات الجمهورية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة وشهدت محيط اللجان هدوءًا كبيرًا حرصا على توفير بيئة مناسبة لأداء الامتحان، وعبر بعضهم عن سعادتهم بسهولته وأنه عوض مادة الكيمياء,

امتحان مادة الاستاتيكا في مستوى الطالب المتوسط

وأدى الطلاب في البحر الأحمر امتحان مادة الاستاتيكا في 13 لجنة، وخرجوا سعداء، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وعبرت ميرنا نادي الطالبة بالثانوية العامة لجنة مدرسة حامد جوهر التجريبية لغات بالغردقة عن سعادتها من مستوى امتحان مادة الاستاتيكا، مؤكدة انه جاء في مستوى الطالب المتوسط، بينما قال الطالب أحمد علي، إن الجزء المقالي كان يحتاج وقتا أطول لكن في المجمل الامتحان جيد.

لا شكاوى من الامتحان

ومن جانبه أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن غرفة عمليات البحر الأحمر لم تتلقى أي شكاوى اليوم بخصوص الامتحان.

وأجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم جولة تفقدية لمحافظة البحر الأحمر لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة شملت زيارة غرفة العمليات وعدد من اللجان.

شيماء: الامتحان كان سهلا

أوضحت الطالبة شيماء حسام بلجنة بنها الثانوية بنات، إن الامتحان في مجمله سهلًا، ولكن واجهت الطلاب وهي منهم صعوبة في بعض الأسئلة الخاصة في قياس مستوى التفوق.

في السياق، كشفت غرفة عمليات إمتحانات الثانوية العام بالقليوبية في بيان لها عدم حدوث ما يعكر صفو الأمتحانات في لجان المحافظة اليوم حيث لم تتلقي الغرفة أي إخطارات بوجود مشاكل باللجان.

وفي الدقهلية سيطرت حالة من السعادة على وجوه الطلاب، وعبر الطالب علي الخطيب عن فرحته بالامتحان بعد انتهائه قائلا: «الحمد لله الامتحان عوض أي زعل مادة الكيمياء سببته لينا، كان إلى حد ما كويس وفي النهاية خرجنا فرحانين».