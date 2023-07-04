خالد يوسف: الشعب الواعي أكثر قدرة على النهوض بالمجتمع

اختتمت فعاليات ملتقى التعليم الأساسى الثالث بكفر شكر بمحافظة القليوبية، تحت شعار «الجمهورية الجديدة ومعركة بناء الوعي»، بمشاركة القيادات الشعبية والثقافية والتعليمية إلى جانب الاتحادات الطلابية ومنظمات المجتمع المدني، وحضور المخرج خالد يوسف والوزير الأسبق والقيادي العمالي كمال أبو عيطة أبناء مركز كفر شكر.

ملتقى التعليم الأساسي بكفر شكر منصة مهمة لبناء العقل

وأكد المخرج خالد يوسف في كلمته، أن الملتقى يعتبر منصة مهمة في بناء العقل وتوسيع المدارك وزيادة الوعي، والشعب الذي يتحلى بالوعى يكون أكثر قدرة على النهوض بالمجتمع وتحقيق الطفرة المنشودة فى جميع مجالات الحياة، فالثقافة والتنوير والفهم الصحيح لقضايا الوطن هى أسلحة لا تقل أهمية عن السلاح الأمني.

واقترح «يوسف» أن ينظم الملتقى ندوة شهرية عن شخصية وطنية ساهمت في إثراء الحياة الثقافية أو الأدبية أو السياسية أو في أي مجال من المجالات.

خلق بيئة عمل متوازنة وآمنة ومناخ مستقر

من جانبه، قال كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق إننا فى حاجة إلى خلق بيئة عمل متوازنة وآمنة ومناخ عمل مستقر، من خلال التوعية والإرشاد، مشيرا إلى أن هذا الملتقى التثقيفى عليه أن يهتم بنشر ثقافة حقوق العمال ودعم العمل النقابي، والخروج بتوصيات لخدمة العملية التعليمية.

وطالب الدكتور رمضان عرفة مستشار الإدارة العامة بهيئة الاستعلامات بتحسين أجور المعلمين لأن زيادة دخل المعلم تعتبر أول خطوة للارتقاء بالعملية التعليمية.

وأشار عرفة إلى أن النظام التعليمى يعاني من تراكمات عقود وتجارب، والحديث عن تطوير التعليم ينتقل إلى كيفية تمويل المبانى والمعلمين والمناهج، وبقية التفاصيل، وهى أرقام تترجم إلى مئات المليارات مطلوب توافرها بجانب كل الموازنات الأخرى،.

وأشاد عرفة بمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ليكون مظلة للتعليم تعالج التعدد في أنواع وأشكال التعليم، وقد دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس أمناء الحوار الوطني، لعقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة، حتى يمكن توسيع النقاش حول المجلس الذي يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية التعليم.

واختتم اللقاء محمد عيسي أبو عيطة رئيس ملتقى التعليم بإعلان أسماء الفائزين من الطلبة والطالبات المتفوقين وحفظة القرآن الكريم ومنحهم جوائز عينية قيمة وأضاف أن الملتقى سوف يفتح أبوابه أمام الأطفال الموهوبين وتدريبهم والارتقاء بموهبتهم على أيدي خبراء من أبناء محافظة القليوبية.

وفي النهاية منح مجلس أمناء الملتقى شهادة تقدير للأستاذة هناء عبد الشافي أدمن صفحة ملتقى التعليم الأساسي على وسائل التواصل الاجتماعي.