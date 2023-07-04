توريد 129 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، بلغ نحو 128 ألفًا و747 طن قمح منذ بدء موسم التوريد، مشيرًا إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات، إذ بلغت النسبة المئوية للتوريد 107.2% من المستهدف حتى الآن.

تذليل كافة العقبات أمام الموردين بسوهاج

وأكد «الفقي»، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، حرص محافظة سوهاج بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين وتيسير حركة الوصول إلى الشون والصوامع، وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات، تتابع عملية توريد الأقماح المحلية أولا بأول بجميع صوامع وشون المحافظة.

مساحات القمح المنزرعة بسوهاج

وأضاف محافظ سوهاج، أن مساحات القمح المنزرعة بسوهاج هذا العام بلغت 174 ألفا و816 فدانًا المراكز، ووفرت المحافظة 16 موقعًا تخزينيًا، بالإضافة إلى تشكيل 16 لجنة لاستلام الأقماح، إذ بلغت قيمة الأردب بالتوريد هذا العام 1500 جنيه.