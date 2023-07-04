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«القاهرة الإخبارية»: الإمارات تدشّن أكبر مركز لتحويل النفايات إلى طاقة

كتب:

هانى حسن
02:09 م | الثلاثاء 04 يوليو 2023
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أعلن اليوم تدشين المرحلة التشغيلية الأولى للمركز «الأكبر والأكثر كفاءة عالميًا» لتحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، بتكلفة 4 مليارات درهم.

وأضاف آل مكتوم، عبر حسابه على «تويتر»: «هذه المرحلة ستوفر 220 ميجاوات/ ساعة من الطاقة المتجددة بعد معالجة مليوني طن من النفايات سنويًا من دون تأثيرات بيئية». 

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بقلم هانى حسن