«القاهرة الإخبارية»: الإمارات تدشّن أكبر مركز لتحويل النفايات إلى طاقة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أعلن اليوم تدشين المرحلة التشغيلية الأولى للمركز «الأكبر والأكثر كفاءة عالميًا» لتحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، بتكلفة 4 مليارات درهم.

وأضاف آل مكتوم، عبر حسابه على «تويتر»: «هذه المرحلة ستوفر 220 ميجاوات/ ساعة من الطاقة المتجددة بعد معالجة مليوني طن من النفايات سنويًا من دون تأثيرات بيئية».