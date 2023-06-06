محافظ السويس يسلم 30 كرسيا مجهزا لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة

شهد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، احتفالية توزيع وتسليم عدد 30 كرسيا متحركا كهربائيا لذوي الهمم، والتي نظمتها مديرية التضامن بالسويس في منطقة شاليهات بورتوفيق، بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وقال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن الاحتفالية تتواكب مع الجهود المبذولة لدعم وتعزيز المحاور والأهداف الرئيسية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومنها تحقيق التمكين الاقتصادي والتكافل الاجتماعي بمعناه الشامل بين شرائح المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل الأسر والمواطنين الأكثر احتياجا، والعمل على دعمهم في مواجهة متطلبات الحياة المعيشية.

المحافظ يشكر التضامن لدعم ذوي الهمم

وقدم المحافظ الشكر للجمعيات على تقديم الدعم وشراء الكراسي المجهزة لتحقيق الثقة لذوي الهمم ومساعدتهم في حركتهم ورسم البسمة والفرحة في نفوسهم، مؤكدا على الجمعيات بتكثيف الجهود لخدمة المجتمع والمواطنين البسطاء وذوي الهمم، وتقديم الكراسي المتحركة كل فترة لإسعادهم وتخفيف العبء والمشقة على المواطنين، مؤكدا على التضامن الاجتماعي والجمعيات بالتجهيز لتنظيم حفل خلال الشهر المقبل لتوزيع عدد من الكراسي لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة.

توفير حياة كريمة للمواطنين

يأتي هذا في إطار توفير حياة كريمة من خلال مظلة المبادارت الإنسانية التي نادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك المشاركة المجتمعية الفعالة مع باقي المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية والجهات المعنية لدعم ومساندة أنشطة المبادرات والتي أصبحت مظلة إنسانية ومجتمعية هادفة لرعاية البسطاء والأسر الأكثر احتياجا.