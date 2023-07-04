«التموين»: مصادرة المواد البترولية لدى أي جهة غير مرخص لها التداول

أصدَر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بشأن القواعد المنظمة للمنتجات البترولية، ملزمًا في مضمون قراره جميع محطات خدمة وتموين السيارات بتسجيل القراءة اليومية للعدادات السرية الخاصة بالطلمبات بـ«سجل 21 بترول» في بداية كل يوم ونهايته.

مصادرة كميات المواد البترولية

كما أقرّ وزير التموين في نص قراره المنشور في الجريدة الرسمية في عددها رقم 144 الصادر بتاريخ 4 يوليو 2023، أنَّه حال قيام الأنشطة غير المرخص لها بتداول المواد البترولية بتجميع كميات منها، يتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومصادرة الكمية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، ويتمّ تعليتها على رصيد إحدى محطات خدمة وتموين السيارات على أن يتمّ تسوية ثمنها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول.

وألزم وزير التموين، في قراره جميع الأنشطة بإخطار مديرية التموين المختصة ببيان عن كميات المواد البترولية الواردة إليها والمنصرفة والرصيد المتبقي عن الشهر السابق خلال 15 يومًا من الشهر التالي.

الرقابة على محطات الوقود

كما منح وزير التموين لجميع الجهات الرقابية المنوط بها الرقابة على تداول المواد البترولية التفتيش والرقابة على جميع الأنشطة، ويحظر على هذه الأنشطة منع مأموري الضبط القضائي والجهات الرقابية أو عدم تمكينهم من أداء أعمالهم أو تعطيلها أو التعدي عليهم.

وجاء نص قرار وزير التموين في الجريدة الرسمية، كالتالي: