مواعيد 6 قوافل طبية بالإسكندرية خلال شهر يوليو.. الكشف مجانا

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية مستمرة في عملها بنطاق الأحياء، وكلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية، بالإضافة إلى زيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

قوافل طبية خلال شهر يوليو

وفي هذا الصدد، تنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل الوزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية عدد 6 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر يوليو الجاري، وفقا للمواعيد والأماكن التالية.

أماكن ومواعيد القوافل الطبية بالمجان في الإسكندرية

وتقام يومي (4 و5 يوليو ) قافلة طبية نادي شباب محسن بنطاق حي المنتزة، وتقام يومي (9 و10 يوليو) قافلة طبية بمركز شباب مبارك بنطاق العجمي، وتقام يومي (11 و12 يوليو) قافلة طبية بمركز شباب المسيري بالبيطاش بحي العجمي ، وتقام يومي (16 و17 يوليو) قافلة طبية بمدرسة عبدالنبي الخولي بأبيس 8 بحي وسط، ويومي (25 و26 يوليو) قافلة طبية بوحدة صحة عبد الباسط بنطاق برج العرب، أما يومي (30 و31 يوليو) قافلة بوحدة أبو صير بنطاق برج العرب.