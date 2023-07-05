مجمع البحوث يوضح مناقب أهل القرآن.. أكثر الناس بركة

قراءة القرآن الكريم وحفظه من الأمور التي يكون لها فضل كبير في الشريعة الإسلامية، والتي يحض عليه الدين لما لها من أجر كبير في الدنيا والآخرة، حيث يطلق على حفظة القرآن الكريم اسم «أهل القرآن».

فضل قراءة القرآن الكريم

وقد أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فضل القرآن الكريم على أهله، وما يمتميزون به عن غيرهم من المسلمين.

أهل القرآن هم أكثر الناس بركة

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في منشوره، إن «أهل القرآن الكريم يعدون هم أكثر الناس بركة، وأرفعهم درجة، وأربحهم تجارة؛ كما أنهم أهل الله في الأرض وخاصته»

واستدل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: «إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ». [فاطر:29، 30]

حكم قراءة القرآن بغير العربية

ومن ناحية أخرى، قالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، ردا على سؤال أحد متابعيها، حول مشروعية قراءة القرآن الكريم وكتابته بلغة غير العربية، إن ذلك من الأمور الجائزة شرعا، لما فيها من الحفاظ على قدسية القرآن الكريم، فضلا عن تلبية ذلك لحاجات الإنسان في مختلف دور العالم، وتسهيل مسألة قراءة القرآن الكريم على البشر.