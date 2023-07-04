«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تلمح إلى قرب انتهاء عملية جنين بعد استشهاد 10 فلسطينيين

قال مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، إنّ إسرائيل تقترب من إنهاء العملية العسكرية التي شنتها في جنين، بعدما أسفر القتال الأعنف في المدينة المضطربة بالضفة الغربية منذ أكثر من عقدين، عن استشهاد 10 فلسطينيين، فضلا عن إجبار الآلاف على مغادرتها، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

ودفعت العملية التي بدأت في وقت مُبكر من يوم الاثنين، وشارك فيها مئات من جنود الاحتلال مدعومين بطائرات مُسيرة، السُلطة الفلسطينية إلى وقف جميع الاتصالات مع إسرائيل، كما أثارت قلق الولايات المتحدة والأمم المتحدة بشأن الأوضاع الإنسانية.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أنّه أجلى 500 أسرة أو نحو 3 آلاف شخص من المخيم الذي يقطنه نحو 14 ألفًا في مساحة تقل عن نصف كيلومتر.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها، إلى 10 شهداء، بعد العثور على جثمان أحد سكان المخيم خلال الساعات القليلة الماضية، ونقله إلى مستشفى جنين.