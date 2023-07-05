جهود «التنمية المحلية» لمواجهة التغيرات المناخية.. منها زراعة 7.7 مليون شجرة

اتخذت الدولة عدّة إجراءات ونظمت العديد من المبادرات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة التغيرات المناخية وتحسين جودة الهواء والحفاظ على البيئة، وشاركت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة في المبادرات على مدار 9 سنوات الأخيرة، ومنها وفق تقرير وزارة التنمية المحلية ما يلي:

خطة تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي

- بدء تنفيذ خطة تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، وجرى البدء بـ337 أتوبيسا.

- استهداف 2262 أتوبيسا للعمل بالغاز بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1,2 مليار جنيه.

- زراعة 7,7 مليون شجرة في المحافظات بـ200 مليون جنيه ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.

- دعم النقل العام بـ110 أتوبيسات كهربائية في القاهرة والإسكندرية للحفاظ على البيئة بـ600 مليون جنيه.

- تشجيع المشروعات والمبادرات للتحول الأخضر في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ضمن خطة مواجهة التغيرات المناخية.

- مبادرة المشروعات الخضراء الذكية أسفرت عن اختيار 162 مشروعا بواقع 6 لكل محافظة عام 2022 لنشر الوعي المجتمعي المحلي حول مواجهة تحديات التغير المناخي.

- إطلاق منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالتنسيق مع البيئة من الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات.

معدات جديدة

- شراء 1056 معدة جديدة لدعم منظومة النظافة بملياري جنيه.

- توريد وتركيب 38 كسارة للتعامل مع مخلفات الهدم والبناء بطريقة اقتصادية مناسبة بـ520 مليون جنيه.

- 500 ألف كشاف موفر للطاقة بـ650 مليون جنيه.

- رفع تراكمات تاريخية قدرها 2,3 مليون طن بـ360 مليون جنيه.

- استهداف زراعة 80 مليون شجرة خلال 7 سنوات.

- إقامة محطات شحن الأتوبيسات بالكهرباء، وجار تركيب 52 شاحن قدرة 60 ك وات / ساعة منها 33 لمحافظة القاهرة و19 في الإسكندرية.