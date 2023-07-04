تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية بالقليوبية 2023.. اعرف موعد التقديم

تستقبل مدارس القليوبية بقطاع التعليم الفني طلبات التقدم للالتحاق بالعام الدراسي الجديد 2023-2024 وفق تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023، والذي اعتمده اللواء المحافظ عبد الحميد الهجان لكافة نوعيات التعليم الفني المختلفة الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي اعتبارا من الخميس المقبل 6 يوليو الجاري، وحتى 10 أغسطس المقبل.

وتستعرض «الوطن» تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 بمحافظة القليوبية، إذ استعدت المدارس لفتح باب القبول للعام الدراسي الجديد.

تيسيرات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة القليوبية

وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية لـ«الوطن» إن اللواء عبدالحميد الهجان اعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية، ومن المقرر أن يتم فتح باب التقدم الخميس المقبل 6 يوليو الجاري للسماح بتقدم الطلاب الى المدارس التي يرغبونها دون التقيد بشرط الإدارة التعليمية تيسيرا على ذويهم وتخفيفيا للأعباء.

خريطة تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة القليوبية

أوضحت وكيل وزارة التعليم أن خريطة تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية 2023 محافظة القليوبية كالتالي:

مدارس التعليم الثانوي الصيناعي

- مدرسة بنها الثانوية الميكانيكية العسكرية بنين (الإعدادية العامة 200 درجة)

- مدرسة كفر شكر الثانوية الصناعية العسكرية بنين (الإعدادية العامة 190 درجة وللمهني 170 درجة)

- مدرسة القناطر الخيرية الصناعية العسكرية بنين (الإعدادية العامة 185 درجة وللمهنى 175 درجة)

- مدرسة شبين القناطر الصناعية العسكرية بنين (الإعدادية العامة 185 درجة)

- مدرسة العبور الثانوية الصناعية العسكرية المشتركة (الإعدادية العامة 190 درجة للبنين و200 درجة بنات)

- مدرسة السادات الثانوية الصناعية بنين بالخانكة (الإعدادية العامة 190 درجة و وللمهني 175 درجة)

وهذه المدارس تقبل حتى اكتمال الأعداد في حدود الكثافات المقررة

- مدرسة بنها الثانوية الزخرفية العسكرية بنين (الإعدادية العامة 185 و وللمهني 170 درجة)

- مدرسة طوخ الثانوية الصناعية العسكرية بنين (الإعدادية العامة 190 درجة وللمهني 170 درجة)

- مدرسة عرب جهينة الثانوية الصناعية العسكرية بنين بشبين القناطر (الإعدادية العامة 190 درجة)

- مدرسة عمار بن ياسر الثانوية الصناعية العسكرية بنين بحي شرق شبرا الخيمة ( الإعدادية العامة 185 درجة)

- مدرسة الشهيد محمد محمد على عبد العال الصناعية العسكرية بنين بحي شرق شبرا الخيمة (الإعدادية العامة 175 درجة والمهنى 170 درجة)

- مدرسة شلقان الثانوية الصناعية العسكرية بنين بالقناطر الخيرية (الإعدادية العامة 180 درجة)

- مدرسة قليوب الثانوية الصناعية العسكرية بنين (الإعدادية العامة 185 درجة وللمهني 170 درجة)

- مدرسة طنان الثانوية الصناعية العسكرية بنين بقليوب(الإعدادية العامة 180 درجة)

- مدرسة الخصوص الثانوية الصناعية العسكرية بنين (الإعدادية العامة 195 درجة)

- مدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة العسكرية بنين بحي غرب شبرا الخيمة (الإعدادية العامة 190 درجة وللمهني 170 درجة)

وهذه المدارس تطبق منظومة الجدارات المهنية وتقبل حتى اكتمال الأعداد فى حدود الكثافات المقررة

- مدرسة بنها الثانوية الصناعية بنات (الإعدادية العامة 185 درجة)

- مدرسة الشهيد محمود ربيع عبد العزيز الصناعية بنات بطحلة بمدينة بنها (الإعدادية العامة 180 درجة وللمهني 170 درجة)

- مدرسة شبلنجة الثانوية الصناعية بنات ببنها (الإعدادية العامة 200 درجة)

- مدرسة بلتان الثانوية الكهربائية بنات بطوخ (الإعدادية العامة 205 درجة)

- مدرسة برشوم الثانوية الصناعية بنات بطوخ (الإعدادية العامة 190 درجة)

- مدرسة الشهيد سامح عبد المعبود البطاوي الصناعية بنات بمشتهر طوخ (الإعدادية العامة 200 درجة )

- مدرسة كفر شكر الصناعية بنات (الإعدادية العامة 195 درجة وللمهنى 180 درجة)

- مدرسة عبد المجيد عامر الصناعية بنين بالقناطر الخيرية( الإعدادية العامة 175 درجة)

- مدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنات (الإعدادية العامة 195 درجة وللمهني 170 درجة)

- مدرسة الشهيد محمد ياسر حسنى الصناعية بنات بقليوب (الإعدادية العامة 205 درجة)

- مدرسة عرب الصوالحة الثانوية الكهربائية بنين بشبين القناطر (الإعدادية العامة 180 درجة)

- مدرسة عرب جهينة الثانوية الصناعية بنات بشبين القناطر (الإعدادية العامة 180 درجة)

- مدرسة اجهور الثانوية الصناعية بنين بمدينة قها (الإعدادية العامة 185 درجة )

- مدرسة الشهيد عصام يونس عبد الفتاح الصناعية بنات بالخانكة (الإعدادية العامة 195 درجة والمهنى 170 درجة)

- مدرسة فاطمة الزهراء الصناعية بنات بحي شرق شبرا الخيمة (الإعدادية العامة 185 درجة)

- مدرسة السلام الثانوية الصناعية بنات بحي غرب شبرا الخيمة (الإعدادية العامة 190 درجة وللمهني 170 درجة)

وهذه مدارس تطبق منظومة الجدارات المهنية وتقبل حتى اكتمال الأعداد فى حدود الكثافات المقررة.

- مدرسة القناطر الخيرية الصناعية البنات (الإعدادية العامة 195 درجة وللمهنى 170 درجة)

- مدرسة شبين القناطر الثانوية الصناعية بنات (الإعدادية العامة 185 درجة)

- مدرسة شبرا الخيمة الصناعية بنات بحي غرب شبرا الخيمة (الإعدادية العامة 190 درجة)

تقبل حتى اكتمال الأعداد فى حدود الكثافات المقررة

- مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم القتدم اليها وفق الشروط المعلن عنها باشراف وحدة تشغيل وادارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة للوزارة

- المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحطة مياه مسطرد طبقا لشروط اعلان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بحد ادني 260 درجة

- مدارس التعليم الثانوي الزراعي

- مدرسة بنها الثانوية الزراعية العسكرية (الإعدادية العامة بنين 155 درجة وبنات 165 درجة وللمهنى 140 درجة للبنين والبنات ) وتطبق نظام الجدارات الفنية

- مدرسة مشتهر الثانوية الزراعية العسكرية (الإعدادية العامة بنين 155 درجة وبنات 165 درجة وللمهنى 140 درجة للبنين والبنات ) وتطبق نظام الجدارات الفنية

- مدرسة القناطر الخيرية الزراعية العسكرية (الإعدادية العامة بنين 155 درجة)

- مدرسة الخانكة الثانوية الزراعية (الإعدادية العامة 155 درجة للبنين وللمهنى 140 درجة للبنين والبنات) وتطبق نظام الجدارات المهنية

- مدرسة الشهيد مساعد ايمن عبد الهادي الزراعية العسكرية بكفر شكر (الإعدادية العامة بنين وبنات 145 درجة وللمهنى 140 درجة للبنين والبنات ) وتطبق نظام الجدارات الفنية

- مدرسة مسطرد الثانوية الزراعية العسكرية بحي شرق شبرا الخيمة (الإعدادية العامة بنين 155 درجة وبنات 165 درجة) وتطبق نظام الجدارات الفنية

- مدرسة مسطرد الثانوية الفنية الزراعية بحي شرق شبرا الخيمة (الإعدادية العامة بنين 190 درجة وبنات 175 درجة) وتطبق نظام الجدارات الفنية (تصنيع غذائي)

- مدارس وفصول التعليم والتدريب المزدوج

- مدرسة العبور الثانوية الصناعية المشتركة (الإعدادية العامة للبنين والبنات 160درجة) (فصول ملحقة بالمدرسة)

- مدرسة ماى واي الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالعبور (الإعدادية العامة للبنين والبنات 190 درجة) (مدرسة داخل مصنع)

- مدرسة العسكري الثانوية الفنية لتعليم والتدريب المزدوج بالعبور (الإعدادية العامة للبنين والبنات 180 درجة) (مدرسة داخل مصنع)

- مدرسة احمد عرابي الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالعبور (الإعدادية العامة للبنين والبنات 160 درجة) (مدرسة داخل مزرعة)

- مدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج باسكو بحي شرق شبرا الخيمة ( الإعدادية العامة للبنين والبنات 160 درجة )( مدرسة مستقلة)

- مدرسة المقاولون العرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بحي شرق شبرا الخيمة (الإعدادية العامة بنين وبنات 250 درجة) وهناك مدرسة داخل مصنع.

- مدرسة السلام الثانوية الصناعية بنات بحي غرب شبرا الخيمة (الإعدادية العامة 160 درجة) وهناك فصول ملحقة بالمدرسة.

- مدرسة كفر شكر الثانوية الصناعية بنات (الإعدادية العامة 160 درجة) وهناك فصول ملحقة بالمدرسة.

- مدرسة الشهيد محمود ربيع عبد العزيز الصناعية بنات ببنها (الإعدادية العامة 160 درجة) وهناك فصول ملحقة بالمدرسة.

- مدرسة الشهيد سامح عبد المعبود الصناعية بنات (الإعدادية العامة 160 درجة) وهناك فصول ملحقة بالمدرسة.

- مدرسة القناطر الخيرية الثانوية الصناعية بنات (الإعدادية العامة 160 درجة) وهناك فصول ملحقة بالمدرسة.

- مدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنات (الإعدادية العامة 160 درجة) وهناك فصول ملحقة بالمدرسة.

- مدارس التعليم الثانوي التجاري والفندقي

- المدارس الثانوية التجارية 165 درجة للبنين و160 درجة للبنات (جميع الإدارات).

- مدرسة القناطر الخيرية التجارية المشتركة 190 درجة للبنين و160 درجة للبنات.

- مدرسة بلتان التجارية المشتركة بطوخ 185 درجة للبنين و160 درجة للبنات

- وباقي المدارس التجارية المشتركية 170 درجة للبنين و160 درجة للبنات (جميع الإدارات)

مدارس ثانوية تجارية غير مطبق بها منظومة الجدارات المهنية

- مدرسة فؤاد محي الدين التجارية بنات بطوخ 170 درجة

- مدرسة العمار التجارية المشتركة بطوخ 175 درجة للبنين و170 درجة للبنات

- مدرسة العبور التجارية المشتركة 175 درجة للبنين و170 درجة 170 درجة

- مدرسة سنهرة التجارية المشتركة بقها ( 175 درجة للبنين و170 درجة للبنات)

- مدرسة ورش ابو زعبل التجارية المشتركة بالخانكة ( 175 درجة للبنين و170 درجة للبنات)

- مدرسة طحوريا التجارية المشتركة بشبين القناطر (175 درجة للبنين و170 درجة للبنات)

- مدرسة الشهيد مصطفى لطفي التجارية بنات بحي غرب شبرا الخيمة 200 درجة.

- مدرسة شبرا الخيمة الفنية التجارية المشتركة بحي غرب شبرا الخيمة 210 درجة للبنين و195 للبنات.

- مدرسة بنها الفنية التجارية المشتركة 210 درجة للبنين و195 للبنات.

مدارس تطبق منظومة الجدارات المهنية وتقبل فى حدود الكثافات المقررة والفصول المتاحة

- المدارس الفندقية

- مدرسة القناطر الخيرية الفندقية بـ220 درجة للبنين و210

درجة بنات

- مدرسة بنها الفندقية ب220 درجة للبنين و210 درجة للبنات

- مدرسة شبرا الفندقية بحي شرق شبرا الخيمة بـ220 درجة للبنين و210 درجة للبنات

يطبق بها منظومة الجدارات وتقبل نزولا بالمجموع وفى حدود الكثافات المقررة والفصول والموارد المتاحة بالمدرسة بعد اجتياز المقابلة الشخصية.