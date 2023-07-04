«القاهرة الإخبارية»: مصرع شخص وإصابة اثنين في انقلاب قطار بإيران

أكد المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر، بمحافظة هرمزكان جنوب إيران، وقوع حادث انقلاب قطار للشحن في مجمع «بندر عباس» للصلب، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين.

عملية انتشال الجثة استمرت أكثر من 12 ساعة

وتابع مختار سلحشور، في تصريح لـ«القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء: «عقب تلقي بلاغ عن وقوع حادث لقطار شحن في مجمع الصلب، وإعلان ذلك لمركز مراقبة العمليات في جمعية الهلال الأحمر، أُرسلت فرق إغاثة وإنقاذ إلى مكان الحادث».

وأضاف: «الحادث الذي وقع صباح أمس في مجمع بندر عباس للصلب، أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، لذلك بدأ رجال الإغاثة والإنقاذ عملية انتشال جثة الشخص الذي لقى مصرعه».

وأعلن «سلحشور» انتهاء العملية مساء أمس، لافتًا إلى أن عملية انتشال جثة الشخص في الحادث استمرت أكثر من 12 ساعة.