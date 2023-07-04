مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين بالسويس

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 6 آخرون، في حادث تصادم سيارتي ملاكي على طريق «السويس– العين السخنة»، وتم نقل جثتي المتوفيين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالسويس، والمصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.

تصادم سيارتين

وتلقى مرفق إسعاف محافظة السويس بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي ووقوع إصابات، وعلى الفور انتقلت 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث لتقديم التأمين الطبي اللازم، ونقل المصابين.

معاينة موقع الحادث

وتوجهت قوة من تأمين الطرق، وتبين من المعاينة وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي رقم «ط و ب 2484» مع أخرى ملاكي رقم «ط و هـ 9637» على طريق «السويس- العين السخنة» في اتجاه السويس، ما عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام، فيما لقي شخصان مصرعهما، وتم نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وحُرر المحضر اللازم بالحادث، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق، وتم رفع آثار الحادث من الطريق.