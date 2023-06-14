إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق العين السخنة بالسويس

شهد طريق السويس العين السخنة – الزعفرانة، اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق المتجه إلى الزعفرانة، مما أسفر عن إصابة شخصين، جرى نقلهما إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

وتلقى مرفق إسعاف السويس، بلاغًا من سائقي السيارات المارة، على طريق العين السخنة – الزعفرانة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل ثلاجة على الطريق المتجه إلى الزعفرانة ووقوع إصابات.

الدفع بسيارتي إسعاف لموقع الحادث

على الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف، محافظة السويس، سيارتي إسعاف لموقع الحادث لتقديم التأمين الطبي اللازم؛ لنقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى لتلقى العلاج.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، بأن قسم الطوارئ بالمستشفى، استقبل مصابين اثنين هما «محمد ص. ا» و«محمد ح. غ»، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، وتم إجراء التحاليل اللازمة والفحوصات لتوزيعهما على القسم المناسب لحالتهما الصحية.