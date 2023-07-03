إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل، بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم وقع بين دراجة نارية وتروسيكل، على طريق الفيوم الدائري أمام مدخل إطسا، مساء اليوم الاثنين، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدانهما السيطرة على الدراجتين الناريتين، فاصطدما معًا وسقط ركابهما أرضَا.

وتوقفت حركة المرور على دائري الفيوم، بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ على الفور، لنقل المصابين للمستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل على طريق الفيوم الدائري بمدخل إطسا، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة 3 أشخاص وهم، عمر عبد العزيز علي (9 سنوات)، ووالده عبد العزيز علي (30 سنة)، ومحمد أبوبكر زين الدين (45 سنة).

نقل المصابين للمستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.

كما جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.