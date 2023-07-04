أسعار الذهب تواصل تراجعها خلال تعاملات اليوم.. اعرف عيار 21 بكام

تواصل أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وبعد انقضاء إجازات عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو، وخسر جرام الذهب نحو 6 جنيهات، وبلغت خسائر جرام الذهب عيار 21 منذ التعاملات الصباحية نحو 5 جنيهات ليسجل في الوقت الحالي 2220 جنيها مقارنة بـ2225 جنيها في التعاملات الصباحية، فيما خسر جرام الذهب عيار 24 نحو 6 جنيهات.

وترصد الوطن، خلال السطور التالية، أسعار الذهب على مدار تعاملات اليوم الثلاثاء 4-7-2023:

سعر عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الوقت الحالي، 2220 جنيها للشراء، مقارنة بـ 2225 جنيهًا في التعاملات الصباحية.

سعر عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الوقت الحالي 2537 جنيهًا للشراء، مقارنة بـ2543 جنيهًا في التعاملات الصباحية، بخسائر بلغت نحو 6 جنيهات.

سعر عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الوقت الحالي 1903 جنيهات للشراء، مقارنة بـ1907 جنيهات في التعاملات الصباحية بخسائر 4 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 الآن 2326 جنيهًا للشراء، مقارنة بـ2331 في التعاملات الصباحية بخسائر 5 جنيهات.