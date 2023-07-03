أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. استقرار عيار 21

تواصل أسعار الذهب في مصر، ثباتها داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، وذلك منذ منتصف تعاملات اليوم، وسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في ختام تعاملات اليوم 2225 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2543 جنيها، فيما سجل عيار 18 في ختام التعاملات 1907 جنيهات للشراء.

وسجل جرام الذهب عيار 14 في ختام تعاملات اليوم 1483 جنيها للشراء، وعيار 12 بلغ الآن 1271 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب والأونصة في ختام تعاملات اليوم، سجلوا هدوءا ملحوظا داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، وذلك بعد أن تراجعت الأسعار الفترة الماضية ليبلغ سعر الجنيه الذهب 17800 جنيه، وسجلت الأونصة 79083 جنيها.