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استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. وعيار 21 بـ2225 جنيها

كتب:

حسن عثمان
01:36 م | الثلاثاء 04 يوليو 2023
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب في تعاملات الظهيرة اليوم الثلاثاء 4-7-2023، وكشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، عن أسعار التداول الآن، حيث بلغ سعر الأوقية 1927 دولارا، فيما سجل الذهب عيار 21 نحو 2225 جنيها، وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2543 جنيها، وسجل الذهب عيار 18 نحو 1907 جنيهات، وأخيرا بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 1487.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وتابعت الشعبة في بيانها قبل قليل، أنّ سعر الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة 17800 جنيه.

سعر الذهب عيار 24 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2543 جنيها في تعاملات منتصف اليوم.

سعر الذهب عيار 21

فيما سجل الذهب عيار 21 نحو 2225 جنيها في منتصف تعاملات اليوم.

الذهب عيار 18

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1907 جنيهات.

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