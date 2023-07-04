أسعار الذهب اليوم.. انخفاض الجرام 125 جنيها في 30 يوما

اختلفت أسعار الذهب في مصر على مدار شهر واحد، حيث توالى الانخفاض في سعر الجرام مع استمرار الانخفاض في الجنيه الذهب، على مدار الشهر الماضي، ومن خلال مقارنة أسعار الذهب بداية شهر يونيو الماضي والأسعار بداية شهر يوليو الجاري، يتضح أنّ الجنيه الذهب والجرام، خسرا نحو 5% عن أسعار الشهر الماضي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وبمقارنة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، وأسعار الذهب بداية شهر يونيو الماضي وتحديدا يوم الأربعاء 7 يونيو 2023، والتي تعلنها الشعبة العامة للذهب، نجد أنّ الذهب فقد نحو 5% من قيمته سواء في سعر جرام الذهب في عيار 21 أو عيار 18، أو في سعر الجنيه الذهب،

حجم خسارة الذهب عيار 21

وخسر جرام الذهب عيار 21 في شهر واحد 125جنيها من قيمته، إذ سجل جرام الذهب اليوم لعيار 21 مبلغ 2225 مقابل 2350 الشهر الماضي.

حجم خسارة الذهب عيار 18

وفقد جرام الذهب عيار 18 في الشهر الماضي 107 جنيهات من قيمته، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1907 جنيهات مقابل 2014 جنيها الشهر الماضي.

حجم خسارة الجنيه الذهب

ومني الجنيه الذهب بالخسارة الأكبر بنحو 1000 جنيه، ليسجل اليوم 4 يوليو 17800 جنيه، مقابل 18800 جنيه الشهر الماضي.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

وسجل متوسط أسعار تداول الذهب في الأسواق، والمعلنة من الشعبة العامة للذهب، اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، كما يلي.

أسعار الذهب الشهر الماضي

ووفقا للمعلن من الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإنّ متوسط أسعار تداول الذهب الشهر الماضي وتحديدا يوم الأربعاء 7 يونيو 2023، جاءت كما يلي.